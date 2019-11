Geraldo Luís passa mal e precisa ser substituído no 'Balanço Geral'

O apresentador Geraldo Luís precisou ser substituído durante o programa Balanço Geral, da Record TV, após passar mal durante o programa, que é exibido ao vivo, nesta sexta-feira, 1º de novembro. Segundo a assessoria da emissora, o motivo teria sido "um mal-estar causado por pressão baixa".

Durante alguns minutos, ele foi substituído por Renato Lombardi, que normalmente é apenas comentarista na atração.

Em comunicado encaminhado ao E+ (seção de entretenimento do portal do jornal O Estado de S. Paulo), a assessoria de imprensa da emissora informou que Geraldo Luís "sentiu-se bem para voltar ao programa", retornando ao estúdio e ao comando do Balanço Geral de São Paulo.

Questionado pela colega Fabíola Reipert se estava "tudo bem", ele respondeu: "Graças a Deus!"

O apresentador ficou à frente do programa até o seu término, que ocorreu por volta das 15h16.