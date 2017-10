Geraldo Luís ganha quadro com pintura de foto sua com Marcelo Rezende

Durante o Domingo Show do último domingo, 8, o apresentador Geraldo Luís ganhou quadro com uma pintura de foto sua com Marcelo Rezende. O quadro foi pintado pelo artista carioca Marcondes Rocco e Luís compartilhou imagens da pintura em seu Instagram.

"Que belo quadro! Foi pintado com os dedos pelo artista carioca Marcondes Rocco", escreveu Geraldo na legenda do post. Os seguidores do apresentador aprovaram a homenagem e elogiaram a pintura.

Geraldo Luís era um dos grandes amigos de Marcelo Rezende e foi o primeiro a dar plataforma para o ex-apresentador da Record TV falar sobre o câncer que causou sua morte em setembro.

