George R.R. Martin divulga capa brasileira do livro 'Fogo & Sangue'

O escritor George R.R. Martin divulgou na sexta-feira, 21, em sua página no Facebook, a capa da edição brasileira de Fogo & Sangue, com ilustração de Jean-Michel Trauscht.

A edição chega ao Brasil em 20 de novembro pela editora Suma, no mesmo dia em que será lançada nos EUA. A obra terá 80 imagens em preto e branco assinadas por Doug Wheatley e narra a história completa de Westeros. O livro está situado três séculos antes da série As Crônicas de Gelo e Fogo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.