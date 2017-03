George Michael morreu de causas naturais, afirma médico legista

A causa do falecimento do cantor George Michael, que foi encontrado morto, aos 53 anos, no último Natal em sua residência em Oxfordshire, na Inglaterra, foi revelada nesta terça-feira, 7, por um médico legista local.

Numa declaração para a imprensa britânica, o médico Darren Salter afirma que o cantor morreu de causas naturais, por conta de uma miocardiopatia dilatada, condição que deixa o coração aumentado e sem conseguir bombear o sangue.

"A investigação da morte de George Michael foi concluída e o relatório final foi recebido", diz o comunicado. "Como há a confirmação da causa natural da morte, sendo miocardiopatia dilatada, com miocardite e fígado gorduroso, a investigação está sendo encerrada e não há necessidade de quaisquer outras investigações."

O comunicado encerra informando que não serão dados novos detalhes sobre o caso e que a família do cantor pede que a mídia e o público respeitem sua privacidade.

