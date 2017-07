Genocídio fez de Scholastique Mukasonga uma escritora

Scholastique Mukasonga - nascida em 1956 em Ruanda e hoje escritora francófona respeitada mundo afora - passou à força pela provação de ver 27 membros de sua família mortos no genocídio naquele país em 1994. Centenas de milhares de tutsis, sua etnia, foram dizimados pelo exército de maioria hutu, numa guerra civil que ainda desabrigou outros dois milhões de pessoas. Esse trauma e a necessidade de salvar a memória da família Scholastique transformou em literatura, que ela apresentou nesta quinta-feira, 27, como convidada da 15.ª Flip.

A Editora Nós publica dois de seus livros por aqui: Nossa Senhora do Nilo e A Mulher dos Pés Descalços, este muito marcado pela história real de sua mãe.

"Escolhi abordar esse assunto tão duro porque na verdade 'mãe' significa força, mas também amor, afeição, ternura e doçura", disse, numa entrevista coletiva. "Tive grande dificuldade, me senti como se lanças atravessassem o meu corpo enquanto escrevia, mas A Mulher... é o livro ao qual eu me sinto mais vinculada como autora", comentou a escritora, que já publicou cinco outras obras na França, onde vive.

Antes disso, ainda nos anos 1960, ela e a família foram forçadas a viver numa área subdesenvolvida de Ruanda. Mukasonga depois fugiu para o Burundi e, na sequência, chegou à França em 1992, dois anos antes do massacre. O sofrimento pós-1994 só começou a cicatrizar 12 anos depois, quando a Gallimard publicou seu primeiro livro, Inyenzi ou les Cafards (Inyenzi ou as Baratas), relato autobiográfico que faz alusão à maneira como seu povo era tratado.

Apesar de toda dor, Scholastique dá valor à responsabilidade de contar essas histórias a partir de um país sem tradição escrita. "Em tudo isso existe algo de muito positivo, porque eu convivi com a minha família e tive tempo de guardar os costumes. O fato de poder me lembrar dessas coisas e hoje ser considerada uma guardiã dessa tradição", comentou na Flip.

Os livros também foram bem recebidos em Ruanda, segundo a autora. "A impressão que eu ainda tenho, quando vou para lá, é a de encontrar minha verdadeira identidade", afirmou. "Eles me dizem que estavam esperando essas histórias. Agora, cada vez que vou, tenho até que me esconder porque as pessoas começam a cobrar pelo próximo livro", disse, bem-humorada.

A MULHER DE PÉS DESCALÇOS

Autora: Scholastique Mukasonga

Editora: Nós (180 págs., R$ 35)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

