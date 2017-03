Garota com Síndrome de Down vai realizar sonho de ser apresentadora do tempo

A francesa Mélanie tem 21 anos e sempre sonhou em apresentar a previsão do tempo na televisão. Para provar que a Síndrome de Down não seria uma barreira e alertar sobre o preconceito, a federação Unapei - que reúne associações francesas de representação e defesa dos direitos das pessoas com deficiência mental e suas famílias - criou uma campanha intitulada Mélanie peut le faire (Mélanie pode, em tradução livre).

Uma página no Facebook foi usada como plataforma e reuniu um vídeo e fotos da garota para explicar o objetivo da campanha. Ao chegar em 100 mil curtidas, Mélanie apresentaria a previsão do tempo em um grande canal de TV no país. O objetivo foi atingido em menos de uma semana, nesta quarta-feira, 1.

Os canais BFMTV e France 2 já anunciaram seus convites, e a garota deve entrar no ar no dia 27 de março, segundo a BFMTV. A data é seis dias depois do Dia Internacional da Síndrome de Down, em 21/03.

