'Game of Thrones': falha em serviço de streaming faz HBO liderar reclamações

Os episódios da tão aguardada última temporada de Game of Thrones não estão sendo aproveitados por alguns espectadores. Neste domingo, 5, fãs da série voltaram a reclamar na internet que não estavam conseguindo assistir à trama pela HBO GO, plataforma de streaming do canal.

Durante a transmissão do terceiro episódio, em 28 de abril, a HBO Brasil liderou o ranking de empresas que mais receberam reclamação naquele dia no site Reclame Aqui. Segundo levantamento do serviço, foram 698 reclamações registradas somente na noite da exibição, 63% a mais do que o mês todo, que somou mais de 420 queixas do dia 1º até 27 de abril.

Assim como naquele dia, neste último domingo, 5, os espectadores reclamaram que o serviço de streaming do canal estava fora do ar ou que estava travando.

O Reclame Aqui informou que desde a estreia da nova temporada de GoT, os acessos da página da HBO Brasil no site aumentaram consideravelmente. No dia 14 de abril foram 7.026 acessos, dia 21, 4.324 e no dia 28 foram mais de 18,3 mil.