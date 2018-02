Galo da Madrugada está nas ruas do Recife

Com o tema “Galo 40 anos, Promovendo o Folclore e a Cultura de Pernambuco”, o bloco conta com atrações como Elba Ramalho, Alceu Valença, Vanessa da Mata, Zé Brown e Fafá de Belém - Sumaia Villela/Arquivo Agência Brasil

O maior bloco de carnaval do mundo, de acordo com o Guinness Book, o Galo da Madrugada, já está nas ruas do Recife, com expectativa dos organizadores de que o número de foliões fique acima de 2 milhões neste ano.

O desfile do Clube das Máscaras O Galo da Madrugada começou às 9h de hoje (10), depois da concentração da diretoria, de trabalhadores, políticos e foliões no Café da Manhã do Galo, no Forte das Cinco Pontas.

Com o tema “Galo 40 anos, Promovendo o Folclore e a Cultura de Pernambuco”, o bloco conta com atrações como Elba Ramalho, Alceu Valença, Vanessa da Mata, Zé Brown e Fafá de Belém.

Ao todo, são seis quilômetros percorridos em mais de 9 horas pelas ruas de pelo menos quatro bairros do Grande Recife. A primeira ala do bloco saiu da Avenida Sul, 751 (Galpão do Galo), no sentido do viaduto Capitão Temudo, retornando pela Rua Imperial (sentido Praça Sérgio Loreto).

O bloco passa também pela Avenida Dantas Barreto (esquina com a Praça Sérgio Loreto), Praça Sérgio Loreto, Avenida Sul (sentido Afogados), Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial), Rua Imperial (voltando para a Praça Sérgio Loreto), Praça Sérgio Loreto (sentido Sede do Galo), Rua do Muniz (sentido Avenida Dantas Barreto), Avenida Dantas Barreto (sentido Praça da Independência), Praça da Independência, Avenida Guararapes (sentido Ponte Duarte Coelho) e Rua do Sol (sentido Praça da República). A dispersão da multidão se dá por volta das 18h30 na Rua do Imperador.

O Galo da Madrugada serve de inspiração para o carnaval de outros estados brasileiros e de alguns países, contribuindo para levar o frevo para fora do Recife. Um dos exemplos é o Galinho da Madrugada, que desfila desde 1992 em Brasília. Há também o Galo do Porto, em Porto Alegre, e o Galo na Neve, que nasceu na cidade de Trois-Rivières, no estado do Quebec, Canadá, em 2014.