Galinha Pintadinha estreia seu primeiro especial de Natal

As comemorações natalinas estão chegando e, com elas, diversos conteúdos temáticos pipocam nas telas da televisão, cinema e também na internet - Divulgação

As comemorações natalinas estão chegando e, com elas, diversos conteúdos temáticos pipocam nas telas da televisão, cinema e também na internet. Disponibilizado no canal oficial da marca no YouTube desde 13 de dezembro, o primeiro episódio especial de Natal da Galinha Pintadinha Mini pode ser assistido em www.youtube.com/watch?v=soTSNrc8TX8 e promete levar uma nova história do bom velhinho ao público infanto-juvenil. Os criadores da Popó, Juliano Prado e Marcos Luporini, apresentam uma animação inédita que carrega a magia e o espírito típico dessa época. "Apesar da ideia ser antiga, a produção começou só agora em outubro deste ano. O mais difícil foi encontrar um enredo original neste tema tão explorado, e conseguir passar a dose certa de emoção. Tudo isso pensando que nossa audiência é de crianças bem novas, uma enorme responsabilidade", diz Prado.

A historinha de 6 minutos acompanha a trajetória do Pintinho Amarelinho para tentar desvendar grande segredo que envolve essa celebração. Ao longo do capítulo é possível perceber uma trilha sonora especial e cheia de sinos, que torna a saga ainda mais interessante para os pequenos. Ao final do clipe, a criançada pode encontrar um link pra a "Pintura Mágica" interativa com a Borboletinha. "Há alguns anos até já havíamos feito um clipe musical, intitulado de 'Natal da Galinha', que ainda faz muito sucesso. Mas, agora com a série da Mini, matamos a nossa vontade de também contar uma historinha em desenho animado com um design moderno, músicas exclusivas e atividades educativas", explica Luporini. "Vale lembrar que esse conteúdo fará parte da segunda temporada da série da Galinha Pintadinha Mini, que será lançada no segundo semestre de 2018", ele completa.

Sobre a Galinha Pintadinha:

Fenômeno na internet, a Galinha Pintadinha é um dos personagens infantis mais queridos do mundo. Presente desde os primeiros momentos da vida dos pequenos, hoje ela é considerada como o "primeiro personagem do bebê", sendo uma das marcas mais fortes junto ao público da chamada primeira idade (de zero a seis anos), com 100% de aprovação das próprias as crianças, mamães e papais. Surgida de um vídeo publicado no YouTube em dezembro de 2006, esse projeto musical criado por Juliano Prado e Marcos Luporini, em Campinas (São Paulo), viralizou-se rapidamente na rede. Depois disso, toda trajetória de sucesso da Popó está registrada em recordes de visualizações e grandes parcerias: mais de 2,5 milhões de DVDs vendidos, centenas de produtos oficiais licenciados e mais de 14 bilhões de views – somando números dos canais em português e internacionais (em espanhol, inglês norte-americano, inglês britânico, italiano, francês e japonês). Além de estar disponível nas principais plataformas de vídeo por streaming, hoje a personagem conta também com a versão a Galinha Pintadinha Mini, com historinhas, atividades educativas e novos conteúdos musicais. Para mais informações sobre a Galinha Pintadinha, acesse www.galinhapintadinha.com.br