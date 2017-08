No mês em que Campo Grande celebra 118 anos o espaço artístico da Galeria de Vidro receberá a exposição “Estação Ferroviária de Campo Grande e Cercanias”.

Dez obras de artes do artista plástico Rodrigo Ferreira Lopes vão expressar a história de Campo Grande a partir do Complexo Ferroviário da Capital. A exposição ficará no espaço de 3 a 29 de agosto. A entrada é gratuita.

“A pesquisa de campo foi essencial para a escolha do tema. Através de caminhadas pela orla ferroviária da Capital e áreas vizinhas, tive um olhar mais aprofundado. Isto me fez encontrar obras clássicas e primorosas da arquitetura do século XX. Ao final foram elaboradas obras todas em tamanho 10 cm x 15 cm, com matriz em madeira imbuia, técnica de xilogravura de fio e suporte em papel japonês”, comenta.

Quem contemplar o trabalho de Rodrigo verá os detalhes da arquitetura do Armazém Cultural e até mesmo da Vila Ferroviária. Todas as obras foram feitas com base na técnica de xilogravura de fio, uma arte única que exige processos de preparação de madeira, de gravar a imagem na matriz, entalhar e escolha do papel.

Mais informações sobre a exposição podem ser obtidas pelo telefone 67 3317-1711 ou 99807-5537.

