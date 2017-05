Galeria de Vidro recebe exposição “Prólogo” de estudantes de Artes Visuais

A Galeria de Vidro, espaço de artes da Plataforma Cultural, recebe nesta quarta-feira (17) até o dia 1º de junho a exposição “Prólogo”, de estudantes do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Sete alunos: Bianca Freitas, Bruna Motta, Edgar Sant Anna, Jonas Pina, Laura Costa, Rodolfo Gonçalves e Thairiny Abreu, levarão para o local peças como esculturas, ilustrações, pinturas, instalação fotográfica e outros produtos que foram apresentados pelos acadêmicos como trabalho de conclusão de curso.

A professora responsável pela mostra, Priscila Pessoa, garante que quem prestigiar o trabalho dos novos artistas será impactado com a qualidade e criatividade deles. “São novos artistas, acabaram de deixar a faculdade. Tem muita pesquisa envolvida e é um trabalho bem consistente”, diz.

Os participantes da coletiva, durante o último ano do curso, dedicaram-se intensamente, junto com seus orientadores, ao processo criativo de seus trabalhos finais.

Nesse processo, eles percorreram um caminho que vai muito além do talhar, do pintar, do filmar ou fotografar e compreenderam, por fim, as palavras da artista plástica Fayga Ostrower: “O ato criador abrange a capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar”.

Assim, cada um dos conjuntos de obras que encerra a graduação desses novos artistas resulta de um percurso de escolhas que passa por mudanças seguidas e surge não só do fazer prático, mas de um longo tempo de observação do mundo, pesquisas, experimentações e construção poética.

PLATAFORMA CULTURAL - Av. Calógeras, 3015 - Centro, Campo Grande

