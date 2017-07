Gal Gadot tem momento emocionante com fã da Mulher Maravilha

Uma sessão de autógrafos com os atores do filme Liga da Justiça durante a San Diego Comic-Con emocionou internautas. Um vídeo postado no Twitter pela revista Variety mostrou o momento em que uma pequena fã da Mulher Maravilha se encontra com a atriz israelense Gal Gadot, que interpreta a personagem no filme.

A menina, que estava fantasiada da personagem, começou a chorar de emoção e Gadot a consolou e conversou com ela por quase um minuto. Ezra Miller, que interpreta o Flash, participou da interação e falou para a fã "se juntar à Liga da Justiça quando ela estiver pronta".

O filme solo da Mulher Maravilha, primeiro longa de super-heróis que contou com uma mulher como protagonista, estreou em junho e foi um sucesso de crítica e bilheteria. Muitos elogiaram o filme por finalmente dar uma modelo para mulheres e meninas do mundo todo, que cresceram sem uma personagem que pudessem se identificar nas telonas.

Liga da Justiça, o quinto filme do universo cinematográfico da DC, estreia no Brasil no próximo dia 15 de novembro.

