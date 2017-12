Gal Gadot e Ricky Martin estão entre os apresentadores do Globo de Ouro 2018

A premiação irá ao ar, ao vivo, no Brasil, às 22h do dia 7 de janeiro, no canal pago TNT - Foto: CINEPOP

A Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood começou a anunciar os artistas que subirão ao palco, no dia 7 de janeiro, para apresentar algumas das categorias da premiação Globo de Ouro de 2018.

Já estão confirmadas, até o momento, as presenças, no palco, de Gal Gadot, Kerry Washington, Amy Poehler, Kelly Clarkson, Halle Berry, Darren Criss, Penelope Cruz, Seth Rogen, Isabelle Hupert, Hugh Grant, Christina Hendricks, Aaron Taylor-Johnson, Alicia Vikander, Sharon Stone, Shirley MacLaine e Ricky Martin.

O anfitrião do Globo de Ouro, na 75ª edição da premiação, será o apresentador e comediante Seth Meyers. A premiação irá ao ar, ao vivo, no Brasil, às 22h do dia 7 de janeiro, no canal pago TNT.

A Forma da Água, de Guillermo Del Toro, lidera as indicações entre os filmes, concorrendo em sete categorias, incluindo melhor filme de drama e melhor diretor. Entre os indicados aos prêmios de televisão, a minissérie Big Little Lies, da HBO, é o principal destaque.