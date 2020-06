Gal Costa se apresentará em Campo Grande em outubro

A cantora Gal Costa fará um show em Campo Grande no dia 3 de outubro - Foto: Reprodução

A cantora Gal Costa fará um show em Campo Grande no dia 3 de outubro. O evento faz parte da turnê de lançamento do DVD “A Pele do Futuro” que saiu no segundo semestre do ano passado.

A cantora, que completou 53 anos de carreira, apresentará músicas inéditas do novo trabalho, como “Palavras no Corpo” (Silva/Omar Salomão) e “Sublime”(Dani Black) entre outras escritas por nomes das mais variadas gerações.

No show, Gal também vai apresentar novas versões de sucessos de sua carreira, como "Sua Estupidez" (Roberto e Erasmo Carlos), "Oração de Mãe Menininha" (Dorival Caymmi) e "Festa do Interior" (Moraes Moreira e Abel Silva).

A turnê teve inicio em 2018, e já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte, entre outras.

Gal Costa (Foto: Reprodução)

Serviço:

“GAL COSTA” - TURNÊ A PELE DO FUTURO

Data: 03/10/2020 – Sábado

Horário: 21h

Local: Palácio Popular da Cultura

Preço único: R$ 250,00 | Meia-entrada: R$ 125,00



ONDE COMPRAR:

STAND COMPER JARDIM DOS ESTADOS

Info: (067) 99296-6565 e (067) 3326 – 0105

PELA INTERNET:

https://www.pedrosilvapromocoes.com.br

Classificação: 10 Anos

Promoção: Jamelão e Pedro Silva Promoções