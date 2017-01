Gagliasso e Giovanna Ewbank contam que a 'primeira vez' foi numa sala de cinema

A atriz Giovanna Ewbank estreou um programa de entrevistas em seu canal no YouTube. O primeiro convidado foi o próprio marido, Bruno Gagliasso. E as revelações deixaram todo mundo surpreso. O fato mais curioso é acerca da "primeira vez" do casal.

"Foi na sala de cinema", confessou Gagliasso. "Você lembra quem estava na sala ao lado?", pergunta Giovanna. "Leo Fuchs, Fê Paes Leme e Thiago Martins", respondeu o ator.

A atriz dá mais detalhes. "A gente tinha voltado de uma festa. Demorou (para transarmos), uns três meses. Segurei um pouquinho para fazer uma graça", diz, entre risadas. "Chegamos de uma festa, todo mundo. Eu e o Bruno fomos para a sala de cinema e eles foram para a salinha do lado", contou Giovanna.

"Quando a gente saiu", segue a atriz, "estavam os três batendo palmas e olhando pasmos para nós. 'Gente, a gente escutou tudo' (disseram). Foi maravilhoso".

O casal revelou outros detalhes da relação. Antes de se conhecerem, Giovanna acreditava que não tinha nada a ver com Gagliasso - porque ele é baladeiro e ela, caseira. O primeiro encontro foi em uma festa à fantasia e Bruno se impressionou com a beleza da atriz.

Hoje, Gagliasso se considera vaidoso e diz que começou a gostar de moda após conhecer a esposa. "Já fui muito gordinho e isso me incomodava muito. Hoje sou mais vaidoso", contou.

Veja Também

Comentários