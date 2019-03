Gaby Spanic, de 'A Usurpadora', vem ao Brasil para encontro com fãs

Gaby Spanic ficou famosa nos papéis de Paola e Paulina na novela mexicana A Usurpadora, transmitida pelo SBT no Brasil, e estará no País daqui a menos de três meses para um encontro com fãs.

Em um comunicado em português em seu perfil no Instagram, a assessoria da atriz informou que o evento ocorrerá em São Paulo, no dia 8 de junho.

Os ingressos para o encontro já estão à venda (neste site) e custam entre R$ 50 e R$ 200. O pacote mais caro dá direito a uma foto com a atriz, convivência por 45 minutos, autógrafo e pocket show. Quem ainda se interessar pode comprar uma foto extra por R$ 100 e receber um autógrafo por R$ 75.

A vinda da atriz para o Brasil seria antes, em 13 abril, mas o evento foi cancelado "devido a divergências com a produção", conforme informaram no mesmo comunicado.

A Usurpadora fez sucesso entre os brasileiros no final dos anos 1990, principalmente pelo perfil malvado da personagem Paola Bracho.