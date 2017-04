Gabriel Sater lança novo clipe: 'Boca do Mato'

O projeto MINIDocs lança vídeoclipe 'Boca do Mato', com Gabriel Sater, ator, compositor, instrumentista e cantor sul-mato-grossense.

“Boca do Mato” é uma das músicas autorais do artista que compõe o disco “Indomável”, lançado em 2014. Músicas deste álbum e outras são frutos de uma parceria entre Gabriel e Luiz Carlos Sá, da dupla Guarabyra.

Gabriel é mestre na arte de compor. Em 16 anos de carreira, o músico já criou mais de 80 composições em parceria com outros grandes nomes da música brasileira. A obra de Sater já apareceu em novelas, filmes e séries. Atuou na trama “Meu Pedacinho de Chão” da Rede Globo e recentemente o longa “Coração de Cowboy”, que será lançado no segundo semestre deste ano.

Boca de Mato tem uma letra muito voltada ao mundo caipira, assim como a música em si. A canção "Boca do Mato", composta em 2012, é a primeira parceria de Gabriel Sater e Luiz Carlos Sá.

Desde então, os dois artistas já contabilizam mais de 30 composições em parceria... e projetos especiais para o futuro.

O videoclipe dessa canção é uma gravação ao vivo e integra a 2ª temporada (2017) do Programa MINIDocs.

Em breve haverá o lançamento do Videoclipe da Canção "Quando for a hora", com participação especial de Renato Teixeira.

Veja o vídeo:

