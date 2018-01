Funk que faz apologia ao estupro lidera ranking de músicas virais do Spotify

Após as críticas, o serviço de streaming resolveu agir - Foto: IstoÉ

A música Surubinha de Leve, do MC Diguinho, virou assunto nas redes sociais nos últimos dias após internautas apontarem que sua letra faz apologia ao estupro. A faixa tem trechos como "Taca a bebida/ Depois taca a p../ E abandona na rua". A música chegou a liderar a lista das músicas mais virais do Brasil no Spotify.

Após as críticas, o serviço de streaming resolveu agir. Por meio de assessoria, o Spotify informou que recebeu diversas denúncias e entrou em contato com a gravadora, que prometeu retirar a música da plataforma nas próximas horas. O serviço ainda informou que a música foi parar na lista das mais virais pois teve um "pico de consumo nos últimos dias".

Contatada pelo E+, a produtora GR6, responsável pela produção de MC Diguinho, disse que ainda não tem um pronunciamento sobre o assunto e que o clipe de Surubinha de Leve será lançado nesta quarta-feira, 17, às 21h, no YouTube. Mesmo assim, a produtora informou que há a possibilidade de alteração na letra da música. Procurado, o YouTube ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Em seu Twitter, Diguinho continua fazendo um trabalho de divulgação constante do clipe e da música há alguns dias e não tem respondido às críticas sobre o teor da letra.