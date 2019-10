Fundação de Turismo divulga lista dos selecionados no Prêmio ‘Isto é Mato Grosso do Sul’

Serão premiadas pessoas físicas que tenham atuado de maneira criativa, inovadora e proativa para o desenvolvimento do turismo do Estado de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), divulga a lista dos finalistas selecionados para a 1º edição do prêmio ‘Isto é Mato Grosso do Sul’. Serão premiadas pessoas físicas que tenham atuado de maneira criativa, inovadora e proativa para o desenvolvimento do turismo do Estado de Mato Grosso do Sul.

O resultado final será anunciado no dia 19 de novembro (terça-feira), às 19h, juntamente com os vencedores de cada categoria, durante a cerimônia de concessão do prêmio que será realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Oito categorias serão contempladas: Academia; Governo; Organização Não Governamental; Imprensa; Atrativos Turísticos; Agências e Operadoras; Hotelaria; Bares, Restaurantes e Similares. A avaliação foi realizada considerando doze meses de ação e/ou trabalhos desenvolvidos pelos selecionados – entre os anos 2018/2019.

Os inscritos nas categorias foram avaliados por uma Comissão Apuradora formada por três servidores membros titulares e seus respectivos suplentes. A comissão foi nomeada pelo diretor-presidente da Fundação de Turismo, Bruno Wendling e publicada no Diário Oficial Eletrônico n.9.942, 15 de julho de 2019 – pág. 72.

Informações sobre o Prêmio podem ser acessadas (Diário Oficial 9910 – 27 de maio de 2019, pág 60): https://bit.ly/33JCiNI

Os finalistas abaixo estão em ordem alfabética e o vencedor em cada categoria será conhecido no dia 19/11/2019 em cerimônia que ocorrerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Confira a lista dos finalistas:

