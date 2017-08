Fundação de Cultura visitará artesãos de Três Lagoas, Sidrolândia e Bela Vista em agosto

Campo Grande (MS) – A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) contará com equipes de apoio da Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais em Três Lagoas, Sidrolândia e Bela Vista para atendimento dos trabalhadores locais ao longo deste mês de agosto. O objetivo é garantir a emissão da Carteira Nacional do Artesão e Trabalhador Manual para os artistas que criam peças que retratam a nossa cultura.

Nesta quarta-feira (2.8) o atendimento para emissão da Carteira Nacional do Artesão e Trabalhador Manual acontece em Três Lagoas, na Secretaria Municipal da Cultura, entre as 10h e às 12h e das 13h às 16h. O prédio da Secretaria fica na avenida Antonio Trajano, 30, Centro.

Em Sidrolândia a equipe da FCMS – por meio do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro – atenderá os artesãos e trabalhadores no dia 11 de agosto (sexta-feira), das 7h30 às 11h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, localizada na rua São Paulo, 1836, Centro.

Já em Bela Vista o atendimento às demandas dos artesãos acontece no dia 23 de agosto (quarta-feira), das 13h às 17h no Cine São José, localizado na rua Antônio Maria Coelho, Centro.

A carteira

Emitida pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE), por meio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), a Carteira Nacional do Artesão é uma identificação nacional para artesãos e trabalhadores manuais de todo o Brasil.

O documento tem abrangência nacional e oferece diversos benefícios, como isenção de impostos em feiras ou vendas para outros Estados, descontos para compras em alguns estabelecimentos comerciais, possibilidade de comercialização em determinados espaços, como a Casa do Artesão, que só aceitam artesãos o documento em dia e possibilidade de tirar nota fiscal na Agência Fazendária.

A carteira é gratuita e é emitida após o registro do artesão no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab). Para confirmação do registro, o artesão passa por uma prova de habilidades técnicas, cuja aprovação é da Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

As prefeituras que tiverem interesse no atendimento devem entrar em contato com a Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais pelos telefones (67) 3316-9107 ou (67) 3316-9152 ou ainda pelo e-mail artesanato.fcms@gmail.com.

