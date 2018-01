Fundação de Cultura seleciona entidades que receberão apoio para Carnaval de Rua 2018

Campo Grande (MS) – Foram selecionadas por edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) as seis propostas de festividades de Carnaval de Rua que receberão apoio em 2018. Os projetos compreendem desfiles de escolas de samba, blocos carnavalescos, cordões e corsos. O resultado também está disponível no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (10.1).

Foram aprovadas as seis propostas encaminhadas para seleção: Liga Independente das Escolas de Samba, Cordões e Blocos Carnavalescos de Ladário (Liesbla), Liga Independente das Escolas de Samba de Aquidauana e Anastácio (Liesaa), Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Liblocc), Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco), Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) e Associação dos Blocos, Cordões e Corsos Carnavalesco e Cultural – MS (Ablanc).

O objetivo do edital é garantir o fomento à arte carnavalesca, apoiando a execução das festividades conforme políticas públicas da Cultura estabelecidas na Lei nº 2.726/2003 e das regras estabelecidas na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº 14.494, de 2 de junho de 2016, que tratam de parcerias celebradas entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil.

Cada entidade selecionada pelo chamamento público se encarregará de organizar, agregar outras organizações por meio da atuação em rede, se for o caso, e executar o objeto da parceria conforme a Mesorregião e Microrregião do Estado de sua sede, cujo distribuição segue abaixo:

Mesorregião Pantanais Sul-mato-grossenses / Microrregião Baixo Pantanal Liga de Escolas de Samba – R$ 217.800,00

Mesorregião Pantanais Sul-mato-grossenses / Microrregião Baixo Pantanal Liga de Blocos Carnavalescos – R$ 60.500,00

Mesorregião Pantanais Sul-mato-grossenses / Microrregião Baixo Pantanal Liga de Escolas de Samba, Cordões e Blocos – R$ 54.450,00

Mesorregião Pantanais Sul-mato-grossenses / Microrregião Aquidauana Liga de Escolas de Samba – R$ 60.500,00

Mesorregião Centro Norte / Microrregião Campo Grande Liga de Entidades Carnavalescas – R$ 275.000,00

Mesorregião Centro Norte / Microrregião Campo Grande Associação de Blocos, Bandas, Corsos e Cordões Carnavalescos – R$ 48.400,00

Serviço: Outras informações podem ser obtidas na Assessoria de Projetos da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, pelo telefone 3316-9170.

Márcio Breda, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Divulgação