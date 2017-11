FCMS realiza a V Semana Estadual do Arquivo: Mato Grosso do Sul – Histórias e Memórias

Campo Grande (MS) – O Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul, unidade da Fundação de Cultura (FCMS) realiza de 8 a 10 de novembro, a V Semana Estadual do Arquivo Público. O evento conta com a parceria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – Museu de Arqueologia – MuArq -, a Rede Municipal de Ensino (Reme) e é aberto a estudiosos e pesquisadores, bem como a comunidade em geral. Tem como tema “Mato Grosso do Sul – Histórias e Memórias”, em alusão aos 40 anos da criação de Mato Grosso do Sul.

A abertura acontece nesta quarta-feira (8.11), a partir das 14h no MuArq, com a mesa redonda: “Aspectos da Formação Histórica e Social de MS” com os professores doutores Paulo Marcos Esselin (UFMS) e Paulo Roberto Cimó Queiroz, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). A palestra será direcionada para docentes de História da Reme e irá abordar Mato Grosso do Sul, seu processo habitacional, bem como a construção de sua sociedade, cultura e forma identitária.

Durante a Semana Estadual do Arquivo, haverá visita técnica ao acervo do APE MS e ao acervo do MuArq, direcionada a professores de História e aos participantes do evento. O objetivo é atrair a parceria dos docentes e das escolas públicas de Campo Grande para a visitação ao museu e o acesso às exposições e atividades desenvolvidas pelo arquivo. Haverá certificados de 10h para acadêmicos que participarem das atividades.

Acontece ainda, durante a semana, a palestra “Câmeras antigas – histórias e memórias” na quinta-feira (9.11), às 20h, com o fotógrafo e funcionário público, Juliano Martins. Ele é dono de uma coleção de máquinas antigas e se tornou celebridade com uma matéria de um jornal da cidade sobre sua coleção de câmeras fotográficas. Outro acontecimento que o tornou conhecido foi o fato de ter adquirido uma câmera com filme dentro. Após revelar o filme, encontrou retratos antigos e procurou as pessoas pelas redes sociais. Conseguiu encontrá-las e a história acabou na TV.

A experiência de Juliano vai de encontro ao tema da Semana do Arquivo, o palestrante vai dividir com público em geral um pouco desse conhecimento sobre as câmeras antigas, e de como as câmeras fotográficas, e nesse caso em especial, as antigas, constituem uma forma de preservar a memória.

“A Semana do Arquivo Público é uma oportunidade para que a cidadania cultural seja exercida. Neste momento, especial que celebramos os 40 anos de Mato Grosso do Sul, é importante que as pessoas conheçam a história guardada no arquivo público, tenham acesso aos arquivos do museu. A participação da sociedade em geral, e especificamente a participação dos professores é estratégica na promoção do acesso aos bens culturais, à cidadania cultural” reitera o secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery.

A V Semana Estadual do Arquivo Público acontece de 8 a 10 de novembro, com palestras e visitas técnicas e acontece nas dependências do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 Centro.

Mais informações: Arquivo Público Estadual – Alexandre Sogabe e Douglas Alves da Silva: (67) 3316-9139.

André Messias – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Edemir Rodrigues