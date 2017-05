Fundação de Cultura prorroga inscrições de projetos no FIC/Pantanal

O prazo de recebimento das inscrições de projetos concorrentes do Edital nº 001/2017 do Fundo de Investimentos Culturais do Pantanal (FIC/Pantanal) foi prorrogado até dia 12 de maio. O prazo inicial expiraria na sexta-feira, 28 de abril, informou a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. A prorrogação foi publicada na edição de sexta do Diário Oficial do Município (Diocorumbá). As normas para entrega dos projetos segue o estabelecido no Edital nº 001/2017, publicado no dia 3 de abril de 2017, no Diário Oficial do Município.

Criado em 2009, pela Lei 2.135/2009, na segunda gestão do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira, o FIC/Pantanal vai oferecer R$ 65 mil, dividido em nove prêmios: um prêmio de R$ 15 mil; um prêmio de R$ 10 mil; dois prêmios de R$ 7.500 e; cinco prêmios de R$ 5 mil.

Serão aceitos projetos voltados para o patrimônio cultural, como museus e espaços de Memória; artesanato; artes plásticas; gastronomia e culinária; espetáculos de teatro, dança, circo e música; projetos de cinema e vídeo; literatura; moda; design e arte digital; bandas de percussão e fanfarras.

Como se inscrever

Para se inscrever no prêmio, é preciso ter mais de 18 anos, comprovar atuação no setor cultural que concorre e, morar em Corumbá há, pelo menos, dois anos. Funcionários municipais, inadimplentes com a Fazenda Pública do Município e membros do Conselho Municipal de Cultura estão impedidos de apresentar projetos.

Os projetos apresentados serão avaliados em duas fases, a primeira referente aos aspectos técnicos e jurídicos e a segunda relativa à análise da proposta. Para mais informações, basta entrar em contato com a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico pelo telefone 3907-5454 ou enviar email para [email protected] e [email protected]

