Fundação de Cultura participa da Primavera de Museus com extensa programação gratuita

Campo Grande (MS) – A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) contará com uma programação extensa durante a 11ª Primavera de Museus, ação conjunta que acontece de 18 a 24 de setembro em todo o país e que reúne cerca de 900 entidades museológicas. As atividades são totalmente gratuitas.

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) tem mapeado mais de 3,7 mil deles. E cada um deles carrega consigo histórias, contextos, objetivos e memórias. Exatamente por isso o Ibram escolheu o tema Museus e suas memórias para comemorar a 11º Primavera do Museus.

Entidades de todo o país oferecem ao público 2.500 atividades especiais, como visitas mediadas, palestras, oficinas, exibição de filmes e muito mais.

Em Mato Grosso do Sul a ação é organizada pelo Sistema Estadual de Museus, vinculado à FCMS. Conta com parcerias como o Iphan, Museu das Culturas Dom Bosco, Casa da Ciência da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Museu de Arte Contemporânea, Museu da Imagem e do Som, Museu de Arqueologia da UFMS e Biblioteca Pública Isaías Paim.

A abertura oficial acontece no dia 18 de setembro, às 16 h, na Casa da Ciência da UFMS, com a exposição “Microalimentos 3D”, de Luiz Felipe Plaça Vargas, que conta com fotografias feitas em microscópio eletrônico de varredura e processadas para visualização em três dimensões.

Museu de Arte Contemporânea

Mover Fashion – Semana de Moda da produtora Melissa Tamaciro

18 a 24 de setembro

Horário: 9h às 17 h

Workshop Conservação, acondicionamento e organização de reservas técnicas de acervos

Palestrantes: Deise Falasca de Moraes e Esmerina Costa Luís (Técnicas do Museu Paranaense)

19 de setembro

Horário: 8h às 11h e das 14h às 17h

Oficina de Artes Plásticas

19 de setembro – 8h às 11h

21 de setembro

Horário: 14h às 17h

Local: Sala de oficinas do MARCO

Ministrante: Gisele Dellabarba

Faixa etária: 08 a 12 anos

3ª Temporada de Exposições com as mostras:

O Centro é Azul – Instalação de Erika Malzoni (Itapetininga-SP)

Bicho de corpo mole mas de pele boa – Instalação de Genivaldo Amorim (Valinhos-SP)

Eu com meus botões – pinturas, assemblagem e esculturas de Sônia Corrêa (Aquidauana)

Sonho de consumo e pesadelo – instalação de Walter Lambert (São Paulo)

Museu da Imagem e do Som

MIS 20 anos – Sua criação – Idara Ducan

19 de setembro

Horário: 18h30

Memória da Música de MS – Carlos Luz

Ato de entrega do projeto Memória Fonográfica (FIC) ao acervo do MIS

Horário: 19h30

Exposição – Memória do Cinema de Mato Grosso do Sul – 40 anos

Horário: às 21 horas

Tereré Cultural e Apresentação de Chamamé ao vivo

Roda de tereré, debates acerca do tema da 11ª Primavera dos Museus e uma apresentação ao vivo de Chamamé com a dupla Castelo e Vinícius – em parceria com o Instituto Cultural do Chamamé.

Encerramento da 11ª Primavera dos Museus – 22 de setembro, às 16 horas.

Outras informações sobre a 11ª Primavera de Museus podem ser obtidas com o historiador Douglas Alves da Silva, do Arquivo Público Estadual, pelo telefone (67) 3316-9167.

O Museu de Arte Contemporânea fica na rua Antonio Maria Coelho, 5000, no Parque das Nações Indígenas. Já o Museu da Imagem e do Som está localizado no 3º andar do Memorial da Cultura, na avenida Fernando Correa da Costa, 559, Centro. A entrada é franca.

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto capa: Divulgação

