FCMS apoia apresentação do espetáculo Co’ser Teatro para Bebês em escolas municipais

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul apoia duas apresentações do espetáculo Co’ser, teatro para bebês, em escolas municipais de Campo Grande. Nesta terça-feira (7.10) recebe a peça a EMEI Cleomar Baptista dos Santos (Rua Narisca, 39, Parque do Trabalhador), e na quarta (9.10) é a vez da EMEI Mary Sadalla Saad (Rua Palmeirais, 583, Estrela Dalva), sempre às 8 horas.

O Teatro para Bebês é de uma experiência cênica entre atores e espectadores, baseando-se na certeza de que são inatas as capacidades de comunicação poética e na plenitude de todo ser humano, de qualquer idade, para um encontro artístico e teatral.

A peça narra a história de uma costureira que cria e conserta bonecas de pano e se depara com sua própria roupa rasgada na altura do peito. A partir do ofício de coser, a costureira percebe e constrói a sua própria identidade. A costureira tem a licença poética de coser as bonecas e também de coexistir, ou melhor, de co-ser, a partir delas.

Ângela Montealvão, integrante do elenco e dramaturgia da peça Co’ser, é a pioneira no Estado na pesquisa desse tipo de teatro. Ela realizou em 2014 pesquisas para “A Flora”, que foi onde tudo começou e continuou atualmente, com a peça “Co’ser”.

A apresentação nas duas escolas municipais é voltada ao público interno, apenas para os pequeninos alunos da escola, seus pais e professores.