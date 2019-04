Fundação de Cultura abre processo seletivo para o 12º Salão do Artesanato em Brasília

As inscrições para participar da feira podem ser feitas a partir desta segunda até 10 de abril

Campo Grande (MS) – Artesãos e entidades produtivas poderão se inscrever entre os dias 1º e 10 de abril para representar o Estado no 12º Salão do Artesanato, que acontece em Brasília (DF) no mês de maio. A seleção será feita pela Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que fará o transporte das peças para o evento, considerado um dos maiores do país no setor.

Podem participar artesãos inscritos no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB), com carteira nacional no prazo de validade e disponibilidade para viajar e realizar a comercialização dos produtos no evento. Também serão selecionadas entidades representativas (pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos) também com documentação em dia.

O processo selecionará quatro artesãos individuais e cinco entidades do setor, que terão à disposição um espaço coletivo de 70m² para divulgação e comercialização de produtos artesanais de Mato Grosso do Sul.

As inscrições podem ser feitas das seguintes formas: presencialmente, na Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, de segunda a sexta, das 8h às 12h; pelos Correios, via SEDEX, com aviso de recebimento (A.R.) ou pelo e-mail artesanato.fcms@gmail.com.

Evento – Com o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro, a arte de 26 estados ocupará 14 mil m2 do Pavilhão Azul com mostra e venda de produtos artesanais, confeccionados com técnicas variadas e diferentes matérias primas. Peças artesanais de decoração, vestuário, joias, bijuterias, acessórios, brinquedos, instrumentos musicais e utilitários prometem encantar os visitantes pela riqueza de detalhes, qualidade de acabamento e identidade cultural que representam.

Será possível acompanhar Mestres Artesãos de vários estados fazendo suas peças ao vivo. O Salão terá um palco destinado a apresentações culturais de grupos folclóricos de música e danças típicas e uma praça de gastronomia com pratos típicos de todas as regiões brasileiras. Um evento idealizado para demonstrar toda a diversidade cultural do Brasil, em cores, sons e sabores.

Serviço: As inscrições podem ser feitas a partir de 1º a 10 de abril. A Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais fica no Memorial da Cultura, na Avenida Fernando Correa da Costa, número 559, 5º andar, Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3316-9107.

Clique aqui para baixar o edital do processo seletivo.

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).