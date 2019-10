Fundação de Cultura abre inscrições para Curso gratuito de Edição em Fotografia

Campo Grande (MS) – A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, por meio do Arquivo Público de MS e o Museu da Imagem e do Som (MIS), realizam nesta quarta-feira, 2 de outubro, as inscrições para o “Curso de Fotografia: Edição”, direcionado para pessoas a partir de 12 anos.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas a partir das 16 horas, pelo link: https://forms.gle/PvmsfwoWmDU3VFe47 . Estão sendo oferecidas 25 vagas.

O curso será ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe, e as aulas serão nos dias 07, 08 e 09 de outubro de 2019, das 14 às 17 horas.

Este curso tem por objetivo apresentar de forma prática os recursos básicos para tratamento e edição de imagem: ajuste de brilho e contraste e cor, mostrando ainda as ferramentas de corte, redimensionamento, giro, processamento em lote e remoção de manchas e pequenos detalhes.

Vai tratar ainda de outros assuntos como montagem de álbum e principais tipos de arquivo, além de informações teóricas importantes ao fotógrafo como os cuidados ao editar as fotografias e padrão de cores.

Os inscritos deverão trazer notebooks e netbooks e trazer os programas Adobe Photoshop CC e Adobe Ligthroom instalados em versão de teste ou licenciada.

O curso completo de Fotografia está dividido em quatro partes: Câmera de Celular (que aconteceu em agosto); Semi e Mirrorless (setembro); Edição (outubro); Iluminação (que será realizado em novembro).

O curso completo foi desenvolvido a partir de experiências de ensino de fotografia do ministrante desde 2008 e oferece 40 horas de atividades ao longo de quatro meses. O objetivo do curso é introduzir o participante nos princípios da arte da fotografia. As etapas são desenvolvidas de maneira independente, sendo que, o participante pode optar por realizar aqueles blocos que têm interesse sem prejuízo de aprendizagem.

O ministrante, Alexandre Sogabe, possui graduação em Artes Visuais pela UFMS (2006), especialização em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas pela UNB (2010) e Mestrado em Estudos de Linguagens com tema em Fotografia (2014). Ministrou a disciplina de Fotografia em Publicidade e Propaganda na Anhanguera (2010 e 2015), e cursos menores nas cidades de Bodoquena, Bonito, Corumbá e Dourados, além de três edições do Festival de Arte e Tecnologia da UFMS com oficinas de Fotografia. Atualmente é professor em alguns Cursos de Pós-Graduação da Novoeste.

Serviço: Será conferido certificado aos participantes. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/PvmsfwoWmDU3VFe47 no dia 02 de outubro de 2019 a partir das 16 horas. Os inscritos deverão trazer notebooks e netbooks. O MIS está localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, 559, 3º Andar. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3316-9146.

Foto: Divulgação