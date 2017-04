FCMS abre edital para Feira Internacional de Negócios do Artesanato de Olinda

Campo Grande (MS) – As cores e as formas criadas por artesãos do Estado estarão presentes na Feira Internacional de Negócios do Artesanato (Feneart), a maior da América Latina no setor, que acontece entre os dias 6 e 16 de julho, no Centro de Convenções, em Olinda, Pernambuco.

A inclusão das peças sul-mato-grossenses no evento acontece com o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), que lançou nesta terça (12), no Diário Oficial do Estado, edital de seleção para preenchimento de oito vagas, sendo três para artesãos individuais e cinco para entidades representativas do setor. A arte produzida no Estado ocupará um espaço coletivo de 35m².

De acordo com o edital os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, translado, hospedagem e alimentação durante todo o evento. Ficará sob a responsabilidade da Fundação de Cultura o transporte das peças de artesanato de Campo Grande à Olinda e o retorno, desde que devidamente acondicionadas.

As peças de arte sul-mato-grossense participarão durante os 11 dias de uma feira reconhecida internacionalmente, que contará com as mais surpreendentes criações artesanais do Brasil e do mundo.

O objetivo é valorizar e difundir os saberes tradicionais, estimular o potencial de crescimento dos artesãos e artesãs, funcionando como importante elemento estruturador da Cadeia Produtiva do artesanato nacional.

A Fenearte atraiu na última edição um público de mais de 330 mil pessoas, ocupando uma área de 30 mil m², com mais de 800 espaços e recebeu cinco mil expositores vindos de todos os estados brasileiros e de 51 países.

Serviço:

As inscrições estão abertas até o dia 26 de maio. Outras informações podem ser obtidas na Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura, pelo telefone (67) 3316-9156. O edital também está disponível no site da Fundação de Cultura.

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Divulgação

