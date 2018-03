Fundação de Cultura abre edital para contratação de Oscip para apoio à 12ª Semana pra Dança

Campo Grande (MS) – Já está em vigor o edital para seleção de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) para apoiar a realização da 12ª edição da Semana Pra Dança, que será realizada de 24 de abril a 1º de maio de 2018. O edital foi lançado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e as propostas podem ser feitas até o próximo dia 19 de março.Para execução do objeto do Termo de Parceria, a candidata poderá apresentar um projeto de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), incluindo todos os itens de despesas necessários à realização do projeto apresentado.

Podem se inscrever Oscips que tenham em seu estatuto o objetivo de promoção da cultura, defesa, e conservação do patrimônio histórico e artístico. Não será considerado como objetivo a previsão de atividade cultural para alcançar outros objetivos da Oscip. A seleção ocorrerá em duas fases: a fase de habilitação e a fase de seleção de projetos.

O envelope contendo a documentação exigida para a fase de habilitação deverá ser entregue até o próximo dia 19, das 7h30 às 13h30 no prédio do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n.º 559, 4º andar, Campo Grande, diretamente à Comissão de Habilitação, mediante protocolo de entrega e recebimento.

Deverão constar no projeto a ser realizado na 12ª Semana pra Dança a contratação de dois grupos de dança internacional; três ministrantes de oficina de dança; um apresentador; dois curadores; um tradutor; dois assistentes de produção ou estagiários; infraestrutura de som, luz e palco: pagamento de despesas eventuais em geral; pagamento de passagens aéreas internacionais para o evento; contratar os serviços de um engenheiro elétrico e de um arquiteto, devidamente inscritos nos Conselhos competentes, para elaborarem os projetos elétricos, estrutural e arquitetônicos; prever o pagamento das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s dos projetos elétricos, estrutural e arquitetônicos; sonorização e iluminação.

A abertura dos envelopes da Fase da Habilitação ocorrerá no último dia do seu prazo de entrega, após as 13 horas e 30 minutos, horário de encerramento do recebimento dos envelopes. Os representantes legais das candidatas habilitadas, devidamente identificados e apresentando seus documentos pessoais, deverão entregar seus projetos no prazo de até 05 dias corridos após a publicação da ata da Comissão de Habilitação, no prédio do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, diretamente à Comissão de Habilitação, mediante protocolo de entrega e recebimento, das 7h30 às 13h30.

Para informação sobre a documentação exigida e informações adicionais acessar o edital na íntegra clicando aqui.

Karina Lima, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Divulgação