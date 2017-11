Funcionário público de 47 anos é eleito presidente da Fundação Okinawa

É a primeira vez que a entidade será conduzida por um presidente relativamente jovem, mostrando com sabedoria que é preciso envolver mais os jovens e deixá-los no comando - Divulgação

A Associação Okinawa de Campo Grande elegeu na manhã deste domingo (26) a nova diretoria executiva para o biênio 2018-2019. A votação que deveria acontecer por votos acabou sendo realizada por aclamação, já que apenas uma chapa concorria ao pleito. Sem restrições ou discordância, a chapa "A União faz a Força", encabeçada por Eduardo Kanashiro, teve apoio unânime para dirigir a segunda maior entidade dos de descendentes de Okinawa no Brasil.

A Associação Okinawa tem 95 anos e representa os primeiros imigrantes de japoneses de Campo Grande, que chegaram a capital em 1914. A cultura okinawana está presente no cotidiano dos campo-grandenses, principalmente através da culinária, pelo Sobá oriundo da província de Okinawa - extremo sul do Japão.

Troca de Gerações

É a primeira vez que a entidade será conduzida por um presidente relativamente jovem, mostrando com sabedoria que é preciso envolver mais os jovens e deixá-los no comando, já que serão responsáveis por manter as tradições do povo de Okinawa.

Eduardo Kanashiro é funcionário público, nascido em Campo Grande e tem 47 anos de idade. Seu desafio é continuar a preservação e divulgação da cultura de Okinawa. "É um desafio muito grande. A geração que levava está associação para frente era mais antiga. Agora são ideias novas, vamos tentar implementar com o apoio dos mais velhos", disse.

O novo presidente foi empossado logo após a eleição. A Posse oficial dos demais membros acontece no próximo dia 10 de dezembro.

