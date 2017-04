Funarte participa pela primeira vez da programação do aniversário de Brasília

Neste ano, pela primeira vez, a Fundação Nacional de Artes (Funarte) participa da programação do aniversário de Brasília. A intenção é divulgar o espaço e mostrar que, embora muitos espaços culturais da capital federal o Complexo Cultural Funarte, atrás da Torre de Televisão, tem espaços em pleno funcionamento e aberto ao público.

“A nossa intenção é popularizar o espaço, muitos ainda desconhecem a Funarte”, diz o coordenador do complexo, João Carlos Corrêa. “Brasília tem o maior fomento per capita em cultura pelo FAC [Fundo de Apoio à Cultura, do Governo do Distrito Federal], mas faltam espaços para apresentações”, diz. Locais importantes como o Centro de Dança de Brasília e o Teatro Nacional Claudio Santoro estão fechados para manutenção desde 2012 e 2014, respectivamente.

A Funarte é vinculada ao Ministério da Cultura. A unidade de Brasília é uma das que existem no país – há espaços culturais também no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. A fundação foi criada em 1975 para promover, estimular, desenvolver atividades culturais no Brasil.

Fábia Salazar, estudante de 29 anos e Marcos Salazar, bancário de 31 anos, foram atraídos pela programação. Mais cedo, o casal estava na Torre de TV, próxima à Funarte, onde assistiram a uma apresentação de capoeira do Sétimo Kilombrasilia – Encontro Nacional de Capoeira. “Quando acabou a programação da manhã, na torre, ouvimos o som das apresentações e viemos para cá”, diz Fábia.

“Está muito bom, não está muito cheio. A música está ótima. Sempre tentamos participar dos eventos de Brasília. Temos acesso a muita coisa boa, que muitos desconhecem”, diz o bancário. Enquanto os pais ouviam a apresentação do grupo Sabor de Cuba, o filho, Johan, de 6 anos, corria pelo espaço verde.

Ademário Nogueira, servidor público, de 52 anos, também aproveitou a apresentação com o neto, Breno, de 5 anos. Ademário faz parte da primeira geração nascida na capital. Os pais dele mudaram-se em 1958 e participaram da construção da cidade. Os filhos e netos de Nogueira também nasceram em Brasília. “Brasília é a cidade das oportunidades. Nós amamos Brasília, não é mesmo Breno?”, diz sorrindo para o neto, que concordou.

Programação

A programação na Funarte começou às 9h e segue até as 21h, com peças de teatro, show de mágica, oficina de dança, exposições e shows musicais.

O Complexo Cultural Funarte Brasília, fica no Eixo Monumental, entre a Torre de TV e o Centro de Convenções. Podem participar pessoas de todas as idades e a entrada é franca. A programação completa está disponível no site da fundação.

O evento marca, ainda, o lançamento do projeto Funarte Viva, que pretende tornar os espaços do Complexo Cultural mais abertos e acessíveis, inclusive por mecanismos digitais.

Comemorações

Nesta sexta-feira (21), Brasília comemora não apenas os 57 anos da inauguração da capital do País como os 30 anos do reconhecimento do projeto urbanístico da cidade como patrimônio cultural da humanidade.

A programação, gratuita, começou esta semana e segue até o dia 29. Inclui música, projeções, espetáculos infantis, apresentações itinerantes e ações educativas, voltadas para os temas cultura, patrimônio e identidade. As atividades ocorrem em diversos pontos da capital, como Torre de TV, Cine Brasília, museus, Estação Praça do Relógio (Taguatinga) e Rodoviária do Plano Piloto. A programação completa pode ser acessada na internet.



O shows principais ocorrem neste final de semana, na Torre de TV e reúnem nomes como Elba Ramalho, que se apresenta hoje (21), às 22h, e a banda Raça Negra, cujo show é amanhã (22), às 22h, além de outros artistas. No domingo (23), entre outras atrações, haverá, às 17h30, a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro.

