Fruto de oficina teatral, Show de Talentos – Eu Quero! Eu Posso! Eu Consigo! é atração no CCJOG

Campo Grande (MS) – Realizada todos os sábados pelo Programa Educativo do Centro Cultural José Octávio Guizzo, a “Oficina de Teatro para Não Atores” ministrada pelo diretor teatral, Marcelo Leite, e pelo auxiliar, Edner Gustavo, originou duas apresentações do espetáculo Show de Talentos – Eu quero! Eu posso! Eu consigo!

Nesta sexta-feira (14.12) a apresentação é para convidados e neste sábado (15.12) para o público em geral. As apresentações são sempre às 20 horas. A classificação da peça é de 10 anos e o ingresso será um quilo de alimento não perecível que será doado ao Asilo São João Bosco.

A oficina gratuita realizada após edital a partir de agosto ajudou na superação da timidez de seus participantes. Estudantes e profissionais que precisariam se apresentar em público, não necessariamente nos palcos, desenvolveram suas habilidades artísticas e produziram um espetáculo teatral e garantiram mais confiança para enfrentar as questões do cotidiano.

“Participaram pessoas diversas: estudantes de ensino médio, cerimonialista, vendedor, dona de casa, até gente que já faz teatro e participa de grupos e espetáculos atualmente, afinal sempre é bom se atualizar e aperfeiçoar”, explica o professor.

“Para nossa surpresa o que era para ser uma oficina de desinibição acabou revelando alguns artistas e daí surgiu o Show de Talentos – Eu quero! Eu posso! Eu consigo! Com alguns textos autorais, ideias, cenas, sugestões, músicas e poesias trazidos pelos alunos, é que nasceu o espetáculo de encerramento das nossas atividades”, relata Marcelo Leite.

Apresentações de hoje é somente para convidados dos alunos e a de amanhã é aberta ao público, sempre às 20 horas, sendo os ingressos limitados e disponibilizados 30 minutos antes da sessão.

O ingresso será um um quilo de alimento não perecível que será doado ao Asilo São João Bosco. No decorrer da oficina foi criado um blog com fotos, vídeos e textos sobre o que rolou em cada aula. Para saber como foi um pouco do processo acesse aqui.

Outras informações podem ser obtidas no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na rua 26 de Agosto, 453, Centro (entre avenida Calógeras e rua 14 de Julho ou pelo telefone 3317-1795).

Contato para a Imprensa – Marcelo Leite: (67) 99202-0449

Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Edner Gustavo