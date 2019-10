'Friends': Courteney Cox posta selfie rara com Matt LeBlanc e Jennifer Aniston

Courteney Cox publicou uma foto rara neste fim de semana em que aparecem os amigos Matt LeBlanc e Jennifer Aniston.

"Uma noite rara e eu adoro isso", escreveu na legenda da foto no Instagram em que aparece fazendo uma selfie com os companheiros de Friends.

Uma das séries mais aclamadas e populares do mundo completa 25 anos em 2019 e ainda gera muita audiência.

Os fãs vibram a cada foto publicada pelos atores de Friends nas redes sociais.

Courtney costuma postar fotos de seus hangouts com Jennifer e Lisa Kudrow, mas Matt LeBlanc não faz tantas aparições no feed do Instagram da atriz.

No mês passado, em homenagem ao aniversário de 25 anos da série, todos os atores que têm contas na rede social, deixando de lado Aniston e Matthew Perry, compartilharam as mesmas imagens do grupo na época.

Na ocasião, LeBlanc comentou: "Parece que foi ontem! Obrigado a todos os fãs por assistirem".

Em junho, Courteney Cox promoveu uma 'noite das meninas de Friends' e publicou uma série de fotos do encontro.