Frejat faz show da turnê 'Tudo se Transforma' no dia 7, no Tom Brasil

Um dos destaques nacionais desta edição de 2017 do Rock in Rio, o cantor, compositor e guitarrista carioca Frejat lançou no festival, no Palco Mundo, no domingo dia 17 de setembro, a música Tudo se Transforma, uma parceria com Sérgio Serra e Maurício Barros. E é essa canção produzida por Liminha que dá nome ao novo show de Frejat, que será apresentado no sábado, 7 de outubro, no Tom Brasil. Na sequência, o cantor, que deixou o Barão Vermelho e segue em carreira solo, leva a turnê Tudo se Transforma em turnê pelo Brasil. Tom Brasil fica na Rua Bragança Paulista, 1.281 - Chácara Santo Antônio, tel. 4003-1212 e o show começa à 22 h. O preço dos ingressos fica entre R$ 100 e R$ 180.U

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

