Fox fecha acordo para vender ativos de produção de filmes para a Disney

A 21st Century Fox pode fechar um acordo para vender seus ativos de produção de filmes e de programas de TV para a Walt Disney. Citando fontes familiarizadas com as discussões, a CNBC informou que um acordo poderia ser firmado já na próxima semana, e que o valor dos ativos da Fox é visto como superior a US$ 60 bilhões.

Relatos de potenciais negociações entre as duas companhias vieram à luz no mês passado, quando alguns funcionários da divisão cinematográficas da Fox disseram que não sabiam sobre as conversas.

Fonte: Dow Jones Newswires