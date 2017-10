Fotos de Roberto Higa contarão trajetória de Campo Grande em exposição na Prefeitura

A partir do dia 06 de outubro aproximadamente 200 fotos do renovado fotógrafo Roberto Higa vão contar a história de Campo Grande em 40 anos como Capital. As imagens foram distribuídas em seis painéis e formam a exposição “40 anos de Campo Grande” que ficará no gabinete prefeito Marquinhos Trad até o dia 13 de outubro. A abertura da mostra ocorrerá às 9 horas.

Em ordem cronológica, muitas das fotos trazem retratos de personalidades como o poeta Manoel de Barros e de ex-presidentes do Brasil que passaram pela cidade nas últimas quatro décadas.

A exposição também terá um pouco do cotidiano campo-grandense, da divisão do Estado, de monumentos históricos da Capital e também da realidade dos moradores de rua.

Do dia 16 até o dia 20 de outubro a exposição ficará no espaço da Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho. Em seguida, do dia 23 até o dia 05 de novembro os painéis ficarão à mostra no Terminal Rodoviário de Campo Grande.

As fotos de Roberto Higa também contarão a história da cidade no Aeroporto Internacional, do dia 06 de novembro até o dia 19. A exposição “40 anos de Campo Grande” encerra o itinerário com uma mostra na Galeria de vidro, espaço de artes da Plataforma Cultural, de 20 a 30 de novembro.

Veja Também

Comentários