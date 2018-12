Fotos com elenco de 'The Office' alimentam especulações de retorno

Duas semanas atrás, o ator Steve Carell, o Michael Scott, primeiro chefe da temporada de The Office, se reuniu com outros três integrantes da série no Saturday Night Live. No domingo de manhã, 2, outro encontro de colegas alimenta a especulação de que a série poderia ser retomada.

Desta vez, dez atores de The Office, comédia do canal de TV americano NBC, se juntaram na casa de Greg Daniels. "Algumas das antigas gangues se reuniram hoje...foi ótimo ver todo mundo", disse Angela Kinsey, que interpreta a contadora de mesmo nome na série.

"Eu me virei para Ed (Helms) e disse: 'Eu sinto que estamos em uma reunião de família'. Ele sorriu e disse: 'Nós somos'. Obrigada Greg pela hospedagem", afirmou na legenda da foto que publicou no Twitter.

The Office durou de 2005 a 2013. A NBC cogitou a retomada das gravações da série, mas até agora nada foi definido, para a tristeza dos fãs.

Jenna Fischer também publicou uma foto no Twitter, junto com uma foto clássica do elenco, e escreveu: "Estávamos tentando recriar essa foto. Boas Festas!".

