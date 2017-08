Fotógrafo flagra cena entre Rafael Cardoso e Grazi Massafera

A nova novela da Globo, O Outro Lado do Paraíso, deve ter cenas quentes entre os personagens de Rafael Cardoso e Grazi Massafera. Em sua conta no Instagram, o fotógrafo Marcelo Belarmino disse ter flagrado os atores filmando completamente nus no Morro do Limpão, no Tocantins.

Questionado por alguns seguidores, o fotógrafo confirmou que os dois estavam nus e que, depois das cenas, receberam roupões da produção.

Escrita por Walcyr Carrasco, O Outro Lado do Paraíso será a substituta de A Força do Querer na faixa das 21h e tem estreia prevista para outubro.

