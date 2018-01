Fotógrafa mostra como é viver na 'pior cidade da Inglaterra'

Uma votação online feita pelo site iLiveHere considerou a cidade de Dover como o pior local para se viver na Inglaterra. Apesar de ter contado com o voto dos moradores das próprias cidades, o resultado dividiu opiniões.

Mais do que isso, ela está longe de ser unanimidade. Pelo menos é o que afirma Arnolda Zar, uma fotógrafa da cidade que não concorda com as críticas feitas ao local onde mora.

Ela criou a página Shepherds of Dover, no Facebook, para postar as fotos que tira de Dover e compartilhar o que a cidade tem de melhor para oferecer. De monumentos históricos bem preservados e paisagens naturais deslumbrantes, Arnolda conseguiu confrontar o resultado da votação.

"Essa página é dedicada a Dover, minha cidade linda onde eu segui meus sonhos em campos à beira-mar, onde eu sou feliz de acordar todos os dias", explica. Ela conta que se mudou de Londres em 2017 e diz que foi a melhor decisão que já tomou.

"Às vezes nos sentamos nos penhascos e sorrimos como dois idiotas, olhando para as ondas lá embaixo. Porque a vida é boa em Dover", falou Arnolda.