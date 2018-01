Fotógrafa exagera no Photoshop e faz álbum de uma família virar piada

Normalmente as pessoas utilizam recursos digitais para aperfeiçoar as imagens. Mas essa família acabou virando piada por contratar uma fotógrafa pouco experiente, que acabou exagerando no Photoshop.

O casal norte-americano Pam e Dave Zering decidiu contratar uma fotógrafa para atualizar seu álbum de família. Pagaram US$ 250 (aproximadamente R$ 800) pelo ensaio e retoques. E o resultado não saiu como o esperado.

Assim que as fotos chegaram, eles resolveram publicar no Facebook. E viralizaram. Tudo porque a profissional fez tantas alterações que acabou deixando todos os membros irreconhecíveis.

"Ok. Isso não é uma piada. Nós pagamos US$ 250 para uma fotógrafa, que afirmou ser profissional, por um ensaio da família. Por favor, vejam as fotos que ela enviou para nós", disse Pam no Facebook. "Ela nos disse que as sombras eram ruins em um dia bonito, claro e ensolarado, e que seu professor nunca a ensinou a retocar fotos. Fiquem livres para compartilhar. Há anos eu não ria tanto! Novamente, isso não é uma piada, é o produto final", completou.

O álbum foi compartilhado pela família na sexta-feira, 12, e já conta com mais de 360 mil compartilhamentos.