Fotógrafa campo-grandense de newborn tem criação reconhecida por concurso internacional

Após ver suas filhas adultas e sua profissão estável, a farmacêutica bioquímica Sarah Genta enveredou por um outro lado da sua personalidade, muito mais lúdico, suave e que a fez descobrir uma nova ocupação: a fotografia de recém-nascidos, os newborn. Hoje, ela acumula cursos na área, participação em grupos de discussão nacional sobre a área e recebeu recentemente um reconhecimento que a deixou com a certeza de que está no caminho certo. Uma foto de sua assinatura foi escolhida por um concurso rigoroso do segmento, o Outstanding Maternity Awards. Ela comenta abaixo um pouco sobre o universo das fotos para recém-nascidos e a homenagem que a fez se sentir renascida.

A fotografia é um hobby antigo?

A fotografia começou na adolescência quando meu pai me deu minha primeira câmera, uma Pentax K 10. De lá para cá foram muitas fotos de amigos, férias, viagens, festas em família, filhas,cursos de aperfeiçoamento.

Como você iniciou na área de newborn?

A fotografia de recém- nascidos começou quando estava em São Paulo em um dos meus cursos de aperfeiçoamento, data que coincidiu com o primeiro congresso de fotografia de Recém-Nascidos no Brasil. Não poderia perder, não é? Os fotógrafos brasileiros estavam se organizando nessa área e decidi fazer parte deste grupo. Depois vieram os cursos internacionais,workshops ,com grandes nomes na fotografia de NB no mundo. Foi muito aprendizado até chegar aqui.

Qual o maior desafio no seu dia a dia? Pais ou bebês?

Meu maior desafio nos ensaio é a ansiedade dos pais, mas compreendo pois estão deixando seu bem mais precioso em minhas mãos. Acho que também agiria assim ( risos)

Profissional que admira: Na verdade são duas: Ana Brandt - pela sua história de vida e como fotógrafa - e Paloma Schell, brasileira, representando nosso trabalho pelo mundo.

Conte um pouco sobre o prêmio que ganhou e o que ele representa hoje para você:

O Outstanding Maternity Awards é um concurso no qual participam fotógrafos do mundo inteiro. Neles, somos avaliados por grandes nomes na fotografia nacional e internacional.Ter minha foto reconhecida neste concurso representa o amor e dedicação ao trabalho que faço.

Planos para o futuro: Me aperfeiçoar cada vez mais.

Conheça o trabalho da Sarah no Instagram: @sarahgentaretratos

