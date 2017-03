Foto revela que Teletubbies são maiores do que se imaginava

Um post na rede social Tumblr revelou o que muita gente não imaginava sobre o verdadeiro tamanho dos personagens infantis Teletubbies, que fizeram sucesso no final dos anos 1990 e começo dos 2000.

Eles podiam alcançar três metros de altura.

"Po, a menor, tem cerca de 1,80m, enquanto Tinky Winky tinha 3,05m. O traje que eles usavam pesava mais de 13 kg. E as pessoas que estavam dentro dos trajes, que viam e respiravam por buracos, ficavam muito tempo com a cabeça lá dentro, havia um perigo de acumulação de dióxido de carbono", afirma o post que foi compartilhado mais de 80 mil vezes.

Em 2001, a revista "Time" publicou uma reportagem sobre programa infantil que comprova o post do usuário do Tumblr. Há uma foto também para comprovar que os trajes eram enormes. "Apesar de na tela eles parecerem bebezinhos, pessoalmente os Teletubbies são gigantescos, maiores que o Barney, maiores até que Garibaldo, do Vila Sésamo", afirmou na ocasião a revista americana.

