Fórum de Campo Grande recebe exposição Memória em Movimento

Com o objetivo de divulgar a sua história, o Tribunal de Justiça está promovendo a exposição itinerante “Memória em Movimento do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul”. A mostra teve início no mês de agosto no prédio do TJMS e agora chega ao saguão do Fórum Heitor Medeiros, na Rua da Paz, 14. A iniciativa é do Departamento de Pesquisa e Documentação da Secretaria Judiciária, em parceria com a Secretaria de Comunicação e com a colaboração das secretarias de Bens e Serviços e Obras.

A exposição “Memória em Movimento do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul” é um resgate da memória do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, apresentando para a sociedade imagens, documentos, fatos e personagens históricos que, de alguma forma, contribuíram na construção da justiça e da cultura sul-mato-grossense.

Todo o trabalho foi realizado por servidores do Poder Judiciário. A seleção do material foi executada pelos servidores do Departamento de Pesquisa e Documentação da Secretaria Judiciária. Os expositores e stands foram produzidos na marcenaria do TJMS, vinculada à Secretaria de Bens e Serviços, em parceria com a Secretaria de Obras. A divulgação e elaboração das artes gráficas foi feita pela Secretaria de Comunicação.

Os visitantes terão acesso a este importante acervo com fotografias de prédios antigos, pessoas e momentos importantes, além de processos anteriores à separação do antigo Mato Grosso, com fatos curiosos que chamam atenção na atualidade, por seus relatos e pela dinâmica processual, um tempo em que a tecnologia da informação ainda não fazia parte da vida das pessoas, nem do Judiciário.

A exposição também tem uma seção que conta não apenas a história da comarca, mas a comarca na história. Fatos como a Guerra do Paraguai e seus personagens, como Guia Lopes, Tenente Antônio João e Barão de Melgaço, assim como o Ciclo da Erva Mate, são muito bem retratados, por serem momentos que destacam o Estado na historiografia nacional.

Além disso, são apresentados processos com histórias curiosas, demonstrando como eram os crimes e as demais demandas da justiça no passado e, também, casos pitorescos, como o do falso juiz, que atuou como magistrado em uma comarca do interior. Fotos do ato de posse do usurpador estão expostas neste trabalho.

A exposição segue no Fórum de Campo Grande até final de outubro e depois vai para o Centro Integrado de Justiça (Cijus). Em seguida, a mostra irá a algumas comarcas do interior.

Grupos escolares e universitários podem agendar uma visita guiada, dentro do Programa “Conheça o Judiciário”, para comparecerem ao prédio do Fórum e verem a exposição itinerante.

Os interessados devem agendar a visita pelo telefone (67) 3314-1378.



