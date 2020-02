Forró, samba, flashback e pop rock estão na programação desta semana na Morada dos Baís

As apresentações começam sempre às 19h30 - Divulgação

Uma verdadeira miscelânea de ritmos toma conta do Sesc Morada dos Baís nesta semana e promete noites de muita animação no happy hour. As apresentações começam sempre às 19h30 e são abertas ao público.

Para dar início à programação, na quarta-feira, dia 05, novidade no palco, com apresentação do grupo “Pé di forró” e seu repertório que abrange os clássicos e as novas composições do ritmo.

Na quinta-feira, 06, o samba de raiz do Grupo Bixo Solto toma conta do Sesc Morada dos Baís. O grupo tem como influências musicais artistas consagrados no meio do Samba, como: Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Cartola, Clara Nunes, João Nogueira entre outros.

Sexta-feira, 07, é dia de retrô e flashback com a JS Orchestra, em um show que promete muita interação com o público e vai agregar do clássico a vanguarda.

A semana musical também se encerra com novidade, o Vokalika, composto pelos músicos douradenses Kleber, Kleberson e Eliezer Rosa vai leva ao público clássicos do pop e rock nacional e internacional de um estilo diferente. “A gente considera tocar no Sesc Morada dos Baís um reconhecimento, porque é uma Casa Cultural e estamos felizes porque chegou a nossa vez”, diz Kleberson.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms.