Forró e artesanato animam edição especial de primavera da "Feira Mãos Que Criam" deste fim de semana

A programação na Cidade do Natal será das 16h às 21h - Foto: Denilson Secreta

A edição especial de primavera da Feira Mãos que Criam, que acontece no domingo (6), chega com a pegada do xote com as garotas do grupo Mandacaru e participação do sanfoneiro Luiz Espinosa. A programação na Cidade do Natal será das 16h às 21h. Em meio à vasta programação cultural, os artesãos expõem seus trabalhos manuais nas 35 tendas e nos 10 quiosques das associações.

Para acompanhar o clima do Mandacaru, a dança entra em cena com apresentações do ritmo folclórico cigano, com a Luna Negra & Cia de Dança e a dançarina prodígio, de 20 anos, Ana Flávia.

A cultura gaúcha também será representada por meio da dança do premiado casal Teddy e Daiany. A dança de salão invade o palco com os professores Tricsy e Lucas. Outra atração é a da Academia de Dança de Salão Harmonia com os professores que irão ministrar aula básica de ritmos durante a Mãos que Criam, a partir das 20h20.

De acordo com a secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, a edição de Mãos que Criam de outubro ficará marcada pela união com o evento já tradicional na unidade da Praça dos Imigrantes e o Show da Primavera. “Será ainda mais especial porque consolida em um só dia esses dois eventos que já vêm acontecendo na cidade. Os artesãos entram no clima da temática e decoram a Cidade do Natal”.

Programação infantil

Mês das crianças, a edição de outubro conta com atrações para a criançada com pintura facial feita pela artista Regiane Ribeiro, da Associação da Praça dos Imigrantes e por Sonia Queiróz e Marlei Ortega, da Biblioteca Pública Municipal. O projeto de contação de histórias Emília Musical, também da Biblioteca, irá encantar os pequenos com literatura infantil.

Confira a programação completa:

18h – Grupo Mandacaru;

19h – Luna Negra & Cia de Dança;

19h30 – Dança Gaúcha com Teddy e Daiany;

19h40 – Dança de Salão com Tricsy e Lucas;

20h – Dança Cigana com Ana Flávia;

20h20 – Academia de Dança de Salão “Harmonia”

Serviço – A Feira Mãos que Criam acontece na Cidade do Natal, localizada nos altos da Avenida Afonso Pena. A entrada é livre.

O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e reúne representantes, entre artesãos e expositores da Associação da Praça dos Imigrantes, Pró-Arte, Unearte, Sinarte, Artemis, AME, AACGMS, CMNEGRAS, Comunidade Quilombola, Artesanato Indígena da Aldeia Urbana Marçal de Souza, Incubadora e Gourmeteria Criativa.