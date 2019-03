Força feminina

A National Geographic faz homenagem ao Dia da Mulher com programação especial. A partir das 14h, o Mulheres Que Inspiram trará histórias de mulheres fortes que conseguiram mudar o curso da história.

Começa com o documentário Malala, que conta a história da jovem Malala Yousafzai, ganhadora do Nobel da Paz por sua luta pela educação de meninas; em Jane, vamos ver as revolucionárias pesquisas científicas de Jane Goodall; Dian Fossey, Morte na Névoa mostra o legado da expert em primatas Dian Fossey; Woman com Gloria Steinem traz as viagens da ativista e escritora americana; A História de Lizzie é sobre Lizzie Velásquez, de 26 anos com 27 kg, ativista contra assédio e intimidação; por fim, Descoberta com Katie Couric mostra Katir conversando com pessoas sobre a cultura norte-americana atual.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.