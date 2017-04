Forbes relaciona as cinco 'youtubers' de beleza mais poderosas do mundo

Os tutoriais de beleza no Youtube movimentam milhões de fãs. E agora as principais influenciadoras da área foram mapeadas pela "Forbes", que divulga frequentemente listas dos indivíduos mais bem-sucedidos em diversos segmentos. Essa é a primeira vez que a empresa categoriza personalidades consideradas 'digital influencers'.

Mundo fitness e decoração também tiveram listas divulgadas. Os indivíduos que estão nas três contabilizam juntos mais de 250 milhões de seguidores.

As preferidas do público no universo da beleza:

1) Zoella

2) Michelle Phan

3) Huda Kattan

4) Nikkie de Jager

5) Shannon Harris

