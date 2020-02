'Fora de hora', da Globo, faz paródia de Silvia Abravanel com funcionários

O programa humorístico Fora de Hora, da Globo, fez uma paródia do comportamento de Silvia Abravanel, apresentadora do SBT, na edição de terça-feira, 25. No episódio, o ator Paulo Vieira imitou a atitude que ela teve uma semana antes com os funcionários da emissora, chamando a atenção deles ao vivo e perguntando se "ficaram que nem idiotas" no dia em que se ausentou do Bom Dia e Cia.

No começo do programa que mistura humor e jornalismo, a âncora do telejornal, Renata, chega ao estúdio e encontra diversas pessoas caídas, fantasiadas, em meio a confetes e glitter. O colega de bancada, Paulo, está ausente e ela segue com a programação até descobrir, durante uma reportagem, que ele está em um bloco de carnaval de rua.

Após algumas cenas, ela é interrompida pela chegada do apresentador. "Eu avisei que eu não vinha trabalhar. Você não sabia que eu não vinha trabalhar?", diz Paulo ao entrar no estúdio. Em seguida, ele chama para a frente das câmeras os funcionários Felipe e Tadeu, usando os mesmos nomes da equipe do SBT.

A cena prossegue de maneira muito semelhante ao que ocorreu ao vivo no Bom Dia e Cia, com o apresentador dizendo frases como "ficaram que nem idiotas", "está dada a justificativa" e "acabar com esse ranço".

Os homens ficaram aparentemente constrangidos e a apresentadora prosseguiu com o discurso: "Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? Só para saber! Um beijo para vocês fazendo sinal de beijo e olhando para a câmera...". "A justificativa está dada e é isso que tem. Se metam na vida de outra pessoa porque ó, eu estou... não completa a frase", continuou. Na sequência, Silvia Abravanel interage com um personagem do cenário do programa e encerra: "Vamos brincar só para tirar esse ranço".

Após ser criticada nas redes sociais, a apresentadora afirmou no dia seguinte, durante uma transmissão ao vivo pelo Instagram, que "não liga para o julgamento" das pessoas. "Podem me xingar, podem me ofender, podem falar o que quiserem, de verdade. Podem fazer abaixo-assinado para eu sair do programa. Estou recebendo muitas ofensas e é o seguinte: eu não ligo para o teu julgamento. Eu não ligo. Eu respeito Deus", desabafou. No mesmo dia, as redes sociais de Silvia saíram do ar.

