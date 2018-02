Foo Fighters e Phil Collins estão entre os shows internacionais que passam por SP

A capital paulista tem uma oferta generosa de shows internacionais a partir deste fim de semana. Confira alguns deles selecionados pelo Divirta-se, do jornal O Estado de S. Paulo.

Phil Collins

Pela primeira vez no Brasil com show solo, Phil Collins volta à estrada após dez anos. Suas apresentações estão marcadas para 21 horas, no sábado (24) e 20 horas, no domingo (25). O grupo Pretenders faz a abertura, às 19h15 (sáb.) e 18h15 (dom.).

Allianz Parque (40.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Sáb. (24), 16h30; dom. (25), 15h30 (abertura dos portões). R$ 350/R$ 760 (sáb., esgotado). Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Foo Fighters e Queens of The Stone Age

O Foo Fighters passa por aqui com a turnê do álbum Concrete and Gold (2017). A apresentação do grupo de Dave Grohl está marcada para 20h50. Antes, às 19h, o Queens of The Stone Age toca o repertório de Villains (2017), o primeiro disco de estúdio em quatro anos. A banda brasileira Ego Kill Talent abre a noite, às 18h30.

Allianz Parque (46.152). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Terça-feira (27) e quarta (28), 16 horas (abertura). R$ 270/R$ 740. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

James Blunt

O cantor inglês James Blunt vem ao Brasil com a turnê do álbum The Afterlove, lançado no ano passado. Este é o quinto trabalho de estúdio do cantor, que tem pitadas de música eletrônica em faixas como Bartender e Lose My Number, sem deixar de lado o romantismo característico do artista. O sucesso Youre Beautiful também está no show.

Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom. (25), 21h. R$ 180/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orishas

O trio cubano Orishas é conhecido por sua mescla de hip hop com sons caribenhos. A música Atrevido entrou nas trilhas dos filmes Velozes e Furiosos e Bad Boys 2. Após um hiato de nove anos, a banda decidiu se reunir novamente e vem lançando singles.

Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (24), 22h. R$ 180/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Primal Scream

Formado na Escócia em 1982, o grupo Primal Scream tem influências do indie rock e da psicodelia. Seu disco mais recente é Chaosmosis (2016), elogiado pela crítica. A abertura fica por conta da banda brasileira Boogarins, que este ano participa do festival Coachella, nos EUA. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 4ª (28), 19h. R$ 80/R$ 240. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br