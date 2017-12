Fonte do Ibirapuera e outros passeios para o fim de semana

Memória do Natal

Na Casa Guilherme de Almeida, a exposição Memória do Natal resgata a tradição de enviar, pelo correio, mensagens de fim de ano. São 25 cartões natalinos da coleção pessoal do poeta que dá nome ao espaço, incluindo um enviado a ele pelo pintor Alberto Guignard. R. Macapá, 187, Perdizes, 3673-1883. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 8/3/2018.

Bazar de Natal Calu Fontes

A artista plástica organiza uma seleção de peças assinadas, vendidas com descontos de até 60%, como canecas, pratos e outros itens de cozinha. R. Afonso José de Carvalho, 242, Pinheiros, 3034-0352. Sáb. (23), 10h/15h. Grátis.

Fonte do Ibirapuera

As sessões diárias do tradicional show de luzes contam com uma sequência de canções natalinas, como Anoiteceu, na voz de Maria Bethânia, e Sapatinho, com Dominguinhos. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera. 2ª a dom., 20h30, 21h e 21h30. Grátis. Até 6/1.

Natal Iluminado

Na Paróquia São Luiz Gonzaga, o espetáculo com projeções mapeadas e canções natalinas conta a história de um andarilho que busca forças para reencontrar memórias perdidas. 60 min. Livre. Av. Paulista, 2.378, Cerqueira César. Sáb. (23), 18h, 19h30 e 21h; dom. (24), 15h e 17h. Grátis. Inf.: bit.ly/NatalIl17